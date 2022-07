SuperMario non è Superman. L’agenzia Fitch: «Fase incerta per l’Italia anche se Draghi resta» (Di martedì 19 luglio 2022) Sorpresa: neppure Mario Draghi cammina sulle acque. Lo scoop, come pure si potrebbe credere, non è del Secolo d’Italia, ma molto più autorevolmente delL’agenzia di rating Fitch. «Le dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio a seguito di una spaccatura nel suo governo di unità nazionale – si legge in una nota – preludono a una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le elezioni anticipate». La tesi, fin qui appoggiata ad una prosa alquanto sibillina, trova esplicitazione qualche riga più avanti: «Qualunque cosa accada, l’Italia è destinata ad entrare in un periodo politicamente incerto dopo quasi 18 mesi di relativa stabilità e l’attuazione di alcune riforme». Qualunque cosa, capito? Fitch: «I partiti cercheranno visibilità» Compreso il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Sorpresa: neppure Mariocammina sulle acque. Lo scoop, come pure si potrebbe credere, non è del Secolo d’Italia, ma molto più autorevolmente deldi rating. «Le dimissioni di Marioda presidente del Consiglio a seguito di una spaccatura nel suo governo di unità nazionale – si legge in una nota – preludono a una maggiore incertezza politicase venissero evitate le elezioni anticipate». La tesi, fin qui appoggiata ad una prosa alquanto sibillina, trova esplicitazione qualche riga più avanti: «Qualunque cosa accada,è destinata ad entrare in un periodo politicamente incerto dopo quasi 18 mesi di relativa stabilità e l’attuazione di alcune riforme». Qualunque cosa, capito?: «I partiti cercheranno visibilità» Compreso il ...

