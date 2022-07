Quattro italiani superano il primo turno a Gubbio (Di martedì 19 luglio 2022) Piraino, Picchione, Federico Arnaboldi e Potenza hanno esordito con una vittoria nell'ITF maschile da 15mila dollari che si disputa sul 'rosso' della città umbra. Cinque i portacolori che hanno superato il turno decisivo delle qualificazioni Leggi su federtennis (Di martedì 19 luglio 2022) Piraino, Picchione, Federico Arnaboldi e Potenza hanno esordito con una vittoria nell'ITF maschile da 15mila dollari che si disputa sul 'rosso' della città umbra. Cinque i portacolori che hanno superato ildecisivo delle qualificazioni

