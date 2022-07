Monteriggioni rende omaggio agli Skiantos - Cronaca - lanazione.it

(Di martedì 19 luglio 2022) Ironia, surrealismo e paradossi di una "musica nata per disperazione", saranno gli ingredienti di un doppio evento dedicato, in programma giovedì al Castello di. Alle 18,30,...

Pubblicità

venti4ore : Monteriggioni rende omaggio agli Skiantos -

LA NAZIONE

Ironia, surrealismo e paradossi di una "musica nata per disperazione", saranno gli ingredienti di un doppio evento dedicato agli Skiantos, in programma giovedì al Castello di. Alle 18,30, in piazza Primo Maggio, si terrà l'osteria letteraria "Io sono uno skianto. La fantabiografia di Dandy Bestia", nome d'arte dello storico chitarrista della band Fabio ...mercoledì 13 luglio 2022 () - SUPERAUTO S. R. L. giovedì 14 luglio 2022 (Cremona) - ... giovedì 28 luglio 2022 () - GIORGIO AVERSENTE S. P. A. giovedì 28 luglio 2022 (Modena) - FERRARI ... Monteriggioni rende omaggio agli Skiantos Ironia, surrealismo e paradossi di una "musica nata per disperazione", saranno gli ingredienti di un doppio evento dedicato agli Skiantos, in programma giovedì al Castello di Monteriggioni. Alle 18,30 ...A Rende la celebrazione del Solstizio d’estate del Sud Italia alla presenza di Luigi Pruneti, Gran Maestro dell’OMTI ...