Mondiali di atletica, Tamberi è quarto nell’alto: “Brucia tornare senza medaglia” (Di martedì 19 luglio 2022) Eugene – Una gara memorabile, con il bronzo sfiorato, accarezzato per qualche minuto, e poi scivolato tra le dita in un finale rocambolesco. Gianmarco Tamberi dimostra ancora una volta le sue straordinarie qualità di campione, e chiude al quarto posto, con lo stagionale portato a 2,33, la finale dell’alto al Mondiale di atletica a Eugene. L’infortunio che lo ha condizionato in queste ultime settimane è sembrato sparire – come ovvio, solo in apparenza – lasciando il campione olimpico di Tokyo, in più di un passaggio, libero di volare oltre l’asticella, per poi planare ai piedi del podio. L’oro è finito al collo dell’amico Mutaz Essa Barshim (campione del mondo per la terza volta dopo i successi di Londra 2017 e Doha 2019), con una sequenza priva di errori fino a 2,37, mentre l’argento è andato al coreano Sanghyeok Woo, salito fino ai ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022) Eugene – Una gara memorabile, con il bronzo sfiorato, accarezzato per qualche minuto, e poi scivolato tra le dita in un finale rocambolesco. Gianmarcodimostra ancora una volta le sue straordinarie qualità di campione, e chiude alposto, con lo stagionale portato a 2,33, la finale dell’alto al Mondiale dia Eugene. L’infortunio che lo ha condizionato in queste ultime settimane è sembrato sparire – come ovvio, solo in apparenza – lasciando il campione olimpico di Tokyo, in più di un passaggio, libero di volare oltre l’asticella, per poi planare ai piedi del podio. L’oro è finito al collo dell’amico Mutaz Essa Barshim (campione del mondo per la terza volta dopo i successi di Londra 2017 e Doha 2019), con una sequenza priva di errori fino a 2,37, mentre l’argento è andato al coreano Sanghyeok Woo, salito fino ai ...

