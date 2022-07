LOL – Chi Ride È Fuori: confermato il conduttore della terza edizione e il cast dello speciale natalizio (Di martedì 19 luglio 2022) LOL – Chi Ride È Fuori tornerà con una terza edizione nel 2023. Il rinnovo del programma era nell’aria ma oggi, durante la presentazione dei Palinsesti di Prime Video, è stato confermato. Al timone per il terzo anno consecutivo troveremo di nuovo Fedez, anche se non sappiamo da chi sarà accompagnato (se sarà accompagnato). La prima edizione l’ha infatti co-condotta con Mara Maionchi, mentre la seconda con Frank Matano. Lo show sarà registrato presumibilmente entro la fine dell’anno e sarà reso disponibile nella prossima primavera. I fan di LOL – Chi Ride È Fuori non saranno però costretti ad aspettare fino alla prossima primavera per gustarsi una nuova edizione dello show, dato che è previsto uno ... Leggi su biccy (Di martedì 19 luglio 2022) LOL – Chitornerà con unanel 2023. Il rinnovo del programma era nell’aria ma oggi, durante la presentazione dei Palinsesti di Prime Video, è stato. Al timone per il terzo anno consecutivo troveremo di nuovo Fedez, anche se non sappiamo da chi sarà accompagnato (se sarà accompagnato). La primal’ha infatti co-condotta con Mara Maionchi, mentre la seconda con Frank Matano. Lo show sarà registrato presumibilmente entro la fine dell’anno e sarà reso disponibile nella prossima primavera. I fan di LOL – Chinon saranno però costretti ad aspettare fino alla prossima primavera per gustarsi una nuovashow, dato che è previsto uno ...

Pubblicità

IsaeChia : #Lol - Chi ride è fuori, in arrivo lo speciale natalizio con alcuni ex concorrenti: ecco quali Si chiamerà Lol XMa… - SpeakerPelosa : @R28445 A chi non piace Draghi piace Putin. Lol che ritardato - _no_grazie : “rischio arresto per chi non indossa la masgherina” LoL - _kowaiyume_ : La mia condanna è attirare a me chi mi fa star male. Letteralmente non vengo 'mai' ascoltata, mi sembra di parlare… - ipiedidiTaylor : @OBIWANZSWIFT Volevo rispondere al tuo tweet e ho risposto ad un’altra persona lol che figura di merda Concerto di chi ? -