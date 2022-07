La voce di Dee Dee incanta Ravello

(Di martedì 19 luglio 2022) di Lucia D’Agostino Una serata frizzante all’insegna del jazz, in un itinerario immaginario tra passato e futuro, quella di domenica scorsa alFestival con un concerto che ha visto protagonisti musicisti campani, la Salerno Jazz Orchestra diretta da Gianni Pepe e ladi Walter Ricci, e artisti internazionali del calibro di Dee Dee Bridgewater e Tony Momrelle, frontman degli Incognito. Tutti i protagonisti non hanno solo celebrato la musica ma anche il nostro stile di vita, la nostra cultura e la nostra fortuna di vivere in un Paese tra i più belli al mondo. Ad accogliere il pubblico un Walter Ricci, classe 1989, emozionato (quasi gli dispiace lasciare il palco) che soprattutto con la sua “You are all”, qui in una versione riarrangiata, si conferma una delle voci più interessanti del panorama jazz italiano. Poi il ritmo vocale e la verve di ...

"Sono felicissima di essere tornata in questa città meravigliosa. E, a tutti quelli seduti qui in platea... non dimenticate di quanto siete fortunati!". È una Dee Dee Bridgewater esplosiva quella che ...