Giorgio Panariello confessa la sua malattia (Di martedì 19 luglio 2022) Il presentatore e attore, Giorgio Panariello qualche tempo fa ha parlato della sua malattia, scoperto proprio quando era in tournée. L’attore Giorgio Panariello è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Negli ultimi tempi ha però parlato di qualche cosa di intimo che lo riguardava. Come si può leggere su IlDemocratico.it, ha voluto svelare in una lunga intervista a Ok Salute soprattutto di un periodo molto nero, che non aveva rivelato a nessuno. Giorgio Panariello ha raccontato la sua malattia (Fonti Web)Panariello ha dichiarato di avere una malattia, che ha scoperto proprio mentre si trovava in tournée. Si trattava di dolori molto forti alla colonna vertebrale. ... Leggi su formatonews (Di martedì 19 luglio 2022) Il presentatore e attore,qualche tempo fa ha parlato della sua, scoperto proprio quando era in tournée. L’attoreè sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Negli ultimi tempi ha però parlato di qualche cosa di intimo che lo riguardava. Come si può leggere su IlDemocratico.it, ha voluto svelare in una lunga intervista a Ok Salute soprattutto di un periodo molto nero, che non aveva rivelato a nessuno.ha raccontato la sua(Fonti Web)ha dichiarato di avere una, che ha scoperto proprio mentre si trovava in tournée. Si trattava di dolori molto forti alla colonna vertebrale. ...

Pubblicità

FolleRumbaAR : La favola mia – Giorgio Panariello alla Fortezza Medicea di #Arezzo - RaiPremium : Alle 21.20 terzo appuntamento con lo show musicale 'Tali e Quali' condotto da Carlo Conti in compagnia della giuria… - RednewsGargano : Giorgio Panariello a Vico del Gargano per “Zero cani in canile” - vicenzareport : #Veneto Al via venerdì il grande evento dedicato alle relazioni Taglio del nastro alle 10.45 con Giorgio Panariell… - Agenparl : LUCA ZAIA PARTECIPA ALL’INAUGURAZIONE DI RELAZIONÉSIMO 2030: AL VIA VENERDÌ IL GRANDE EVENTO DEDICATO ALLE RELAZION… -