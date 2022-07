Diciasettenne ucciso a coltellate nel Foggiano | si costituisce un 15enne Il nonno della vittima | “Dava fastidio alla fidanzata di mio nipote”

(Di martedì 19 luglio 2022) Un diciassettenne, Francesco Pio D’Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato all’addome a San Severo (Foggia). L’omicidio è avvenuto vicinocasa, in via Lucera angolo via Ferrini. Il giovane è stato trovato sull’asfalto con una profonda ferita al fianco sinistro. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno portato il giovane in ospedale, dove il minorenne è giunto morto. Sul posto sono intervenuti gli uominiPolizia. Un ragazzo di 15 anni si è costituito: gli investigatoriSquadra mobile erano già sulle sue tracce.ntiQuestura di Foggia ci sono stati momenti di tensione tra il padre e alcuni parenti del presunto assassino che hanno inveito contro i giornalisti presenti. “Hanno ammazzato un ragazzo per bene, un ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Diciasettenne ucciso a coltellate nel Foggiano, si costituisce un 15enne. Il nonno della vittima: “Dava fastidio al… -

Hala moglie e la figlia di lei e poi si è costituito ai carabinieri. Il duplice femminicidio si ... attualmente. Pare che il ragazzo non fosse in casa al momento della tragedia. ...Le truppe israeliane hanno sparato econ 11 colpi unpalestinese . Il ragazzo è stato freddato durante una nuova irruzione delle forze armate nel campo di rifugiati di Jenin in Cisgiordania, lo stesso in cui lo ...Il 15enne ritenuto l'assassino di Francesco Pio D'Augelli, il 17enne accoltellato a morte lunedì sera a San Severo, nel Foggiano, si è costituito. Gli investigatori della Squadra mobile erano già sull ...In una città d'arte dove la quota di rifiuti generata dagli ospiti arriva al 40 per cento del totate, la società per la distribuzione idrica ...