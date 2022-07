Damascelli | su Dybala De Laurentiis ha illuso i napoletani con la solita propaganda

(Di martedì 19 luglio 2022)alla Roma. Ne scrivono tutti, nascondendo quasi sempre la notizia della clausola rescissoria di venti milioni. Tonysu Il Giornale si sofferma sulle sconfitte di Inter e Napoli. Sembrava non poterci essere soluzione migliore di quella interista, Inzaghi e Marotta avrebbero completato un organico fenomenale, poi lapuntuale di DeAurelio aveva fatto illudere la gente napoletana del colpo hollywoodiano, secondo repertorio ormai smascherato, ma tutti hanno dovuto fare i conti con Josè Mourinho e la sua voglia di portare a casa il giocatore che può trasportare la Roma dalla Conference League all’Euroleague e soprattutto alla Champions. L'articolo ilNapolista.

Sulla questione è intervenuto, attraverso le frequenze di 'Radio Radio', il giornalista Tony Damascelli: 'Noi prendiamo cose per vere ma nel calcio i cambiamenti sono all'ordine del giorno. Due mesi fa, nessuno ci credeva che l'Inter prendesse Romelu Lukaku. Stessa cosa si diceva di Dybala sicuro all'Inter...'