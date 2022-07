(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Torna in libertà Nino, exal Comune die consigliere regionale (sospeso), finito agli arrestinello scorso mese di ottobre nell’ambito dell’inchiesta sui presuntitruccati al Comune di. Il Tribunale ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Giovanni Annunziata, concedendo al’obbligo di dimora a. Stessa decisione è stata presa per Vittorio Zoccola (difeso dall’avvocato Giuseppe Della Monica), l’imprenditore ritenuto dalla Procura “il ras” delle cooperative sociali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

radioalfa : Inchiesta sui presunti appalti truccati al comune di Salerno, tornano in libertà Savastano e Zoccola - cronachecampane : Appalti truccati a Salerno, revocati gli arresti domiciliari all'ex assessore Savastano #AppaltitruccatiaSalerno - ANSACampania : Appalti Salerno: revocati domiciliari all'ex assessore Savastano - ottopagine : Appalti alle coop in cambio di voti: revocati domiciliari a Savastano #Salerno -

