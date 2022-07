WTA Palermo 2022, Matilde Paoletti sconfitta da Oceane Dodin all’esordio nel main draw (Di lunedì 18 luglio 2022) L’esordio assoluto in un tabellone principale di singolare femminile del circuito maggiore, avvenuto nel torneo WTA 250 Palermo 2022 di tennis, nel corso del 33° Palermo Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, vede la sconfitta della qualificata italiana Matilde Paoletti, che cede alla francese Oceane Dodin, vittoriosa per 6-4 7-5 dopo un’ora e 49 minuti di gioco. Per la transalpina al secondo turno la vincente di Begu-Bassols. Nel primo set la francese annulla due break point nel terzo gioco, poi trova lo strappo nel quarto. L’azzurra è brava a reagire, trovando l’immediato controbreak e poi cancellando due palle break alla transalpina. Dal 4-4 però Dodin domina la scena, vince otto degli ultimi nove punti giocati ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) L’esordio assoluto in un tabellone principale di singolare femminile del circuito maggiore, avvenuto nel torneo WTA 250di tennis, nel corso del 33°Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, vede ladella qualificata italiana, che cede alla francese, vittoriosa per 6-4 7-5 dopo un’ora e 49 minuti di gioco. Per la transalpina al secondo turno la vincente di Begu-Bassols. Nel primo set la francese annulla due break point nel terzo gioco, poi trova lo strappo nel quarto. L’azzurra è brava a reagire, trovando l’immediato controbreak e poi cancellando due palle break alla transalpina. Dal 4-4 peròdomina la scena, vince otto degli ultimi nove punti giocati ...

