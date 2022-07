Pubblicità

STnews365 : Manchester United, Ten Hag: 'Ronaldo non è in vendita'. Il neoallenatore dei Red Devils vuole lavorare con il numer… - JorgjiG : @KunGrax Ten Hag ha chiesto #Ziyech come rinforzo per il suo @ManUtd ???? - JorgjiG : Ten Hag,allenatore del @ManUtd ,ha chiesto alla proprietà Hakim #Ziyech ?? I due hanno già lavorato insieme all’… - Edorsi53 : RT @marcogarghe: ?? Christian Eriksen sbarca alla corte di Erik ten Hag. Il danese ha firmato un contratto che lo lega al #ManUtd fino al 20… - marcogarghe : ?? Christian Eriksen sbarca alla corte di Erik ten Hag. Il danese ha firmato un contratto che lo lega al #ManUtd fin… -

Calciomercato.com

ErikHag, intanto, ha ribadito ai dirigenti del club di essere preoccupato per le possibili ricadute sul gruppo sia in caso di permanenza che in caso di addio di Ronaldo e teme che le notizie dei ..."Cristiano ha un anno di contratto colvedremo cosa deciderà" LISBONA (PORTOGALLO) - "Ritorno di Cristiano Ora non credo, non si sa ... nonostante l'allenatore ErikHag abbia affermato che ... ManUtd, ten Hag su Ronaldo: 'Abbiamo un piano, non vedo l'ora che...' Secondo Sky Sports Uk, l'asso portoghese - sempre in cerca di una nuova sistemazione - non farà parte della spedizione dei Red Devils a Bangkok, Melbourne e Perth ...