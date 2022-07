"Lo faresti per me?". Sabrina Ferilli a letto con Francesco Totti: video e proposta indecente | Guarda (Di lunedì 18 luglio 2022) Non commenta Sabrina Ferilli la fine discussa del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Almeno non apertamente. L'attrice romana infatti ha ripubblicato un video che la vedeva fare una proposta scomoda all'ex capitano giallorosso. Nel filmato la showgirl è a letto con Totti e gli domanda: "faresti uno spogliarello per me?". Immediata la replica: "Dipende". La clip risale al 2016, anno in cui la Ferilli ospitò il calciatore nello show House Party. Gli utenti però hanno trovato la ricondivisione alquanto strana, soprattutto perché arriva nei giorni in cui Totti e la Blasi sono al centro dell'attenzione. La domanda che tutti si chiedono è perché la Ferilli abbia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Non commentala fine discussa del matrimonio tra Ilary Blasi e. Almeno non apertamente. L'attrice romana infatti ha ripubblicato unche la vedeva fare unascomoda all'ex capitano giallorosso. Nel filmato la showgirl è acone gli domanda: "uno spogliarello per me?". Immediata la replica: "Dipende". La clip risale al 2016, anno in cui laospitò il calciatore nello show House Party. Gli utenti però hanno trovato la ricondivisione alquanto strana, soprattutto perché arriva nei giorni in cuie la Blasi sono al centro dell'attenzione. La domanda che tutti si chiedono è perché laabbia ...

Pubblicità

cavallodipietra : @Valerio67313912 No, perché credo che entrambi siano più centrocampisti ma è che per supportare le loro caratterist… - VietatoMorireE : Togliti la parola “suicidio” dalla bocca per l’amor di Dio e torna a sparare cazzate ma non metterci questo in mezz… - mbosisioCPE : @FaRitardo1 @FedeAiro00 @disinformatico Così faresti il loro gioco, ammettendo implicitamente che li stai indennizz… - alexventuri66 : ....volevo non scriverti per un mese...si vede come è andata....solamente per capire se è possibile la tua reazione… - fuckyoutiddy : RT @fiocchidigioia: “Faccio un esercizio per accettare le mie imperfezioni (…) Cerco di fare le cose al meglio, ma mi rendo conto che il gi… -