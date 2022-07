Lecco, operaio schiacciato da un mezzo in movimento: aveva 58 anni. Aperta un’inchiesta (Di lunedì 18 luglio 2022) È morto all’ospedale Manzoni di Lecco un operario di 58 anni rimasto schiacciato in mattinata in un’azienda edile di Introbio (Lecco). aveva appena iniziato il turno di lavoro, quando – per cause su cui indagano i carabinieri – è stato travolto da un mezzo in movimento. Subito soccorso dai colleghi, è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale, dove è morto per i traumi riportati al torace. Il 58enne, di origini stranieri, abitava con la famiglia a Pasturo. È stata Aperta dalla Procura di Lecco un’inchiesta, Oltre ai carabinieri, sono in corso accertamenti da parte dei tecnici di Ats sulle misure di sicurezza adottati dalla ditta. Nei primi cinque mesi del 2022, dicono i nuovi dati dell’Inail, le morti bianche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) È morto all’ospedale Manzoni diun operario di 58rimastoin mattinata in un’azienda edile di Introbio ().appena iniziato il turno di lavoro, quando – per cause su cui indagano i carabinieri – è stato travolto da unin. Subito soccorso dai colleghi, è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale, dove è morto per i traumi riportati al torace. Il 58enne, di origini stranieri, abitava con la famiglia a Pasturo. È statadalla Procura di, Oltre ai carabinieri, sono in corso accertamenti da parte dei tecnici di Ats sulle misure di sicurezza adottati dalla ditta. Nei primi cinque mesi del 2022, dicono i nuovi dati dell’Inail, le morti bianche ...

