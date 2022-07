(Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "Il campo delle nuove elezioni dipende moltissimo dalle regole del gioco. Non lo so noi da che parte staremo. Se ci sarà da una parte ildi Conte e i grillini e dall'altra ildi Meloni e Salvini staremo da. Però penso che non ci sarà l'accordo Pd e 5 stelle". Lo ha detto Matteoalla Stampa estera in Italia.

Tuttavia non è chiaro se ciné il dibattito, né il voto: questo dipenderà dalle scelte di ... Leggi ancheinsiste per il Draghi bis: 'Conte sta andando a fondo. Lui leader È uno stagista' ..."comunicazioni fiduciarie" con intervento del premier, discussione e voto nominale su ... Gli ultimatum di Conte M5s: rottura tra governisti e ala dura Salvini e: la sfida delle petizioni ... Iv: Renzi, 'se ci saranno populismo e sovranismo noi andremo da soli' Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Il campo delle nuove elezioni dipende moltissimo dalle regole del gioco. Non lo so noi da che parte staremo. Se ci sarà da una parte il populismo di Conte e i grillini e da ...Roma, 18 lug "Di Battista mi risulta sia in Siberia, lo trovo nel suo habitat naturale". Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa estera in Italia.