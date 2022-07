Giovanni Allevi compone un brano ispirato alla malattia: “Sogno di dirigere ‘Mieloma’ in teatro” (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo schermo del pc aperto su un nuovo spartito e sul fondo della stanza le flebo. Giovanni Allevi anche durante la malattia non ha alcuna intenzione di abbandonare la musica. Anzi, proprio grazie alle sette note prova a esorcizzare il dolore e a trasformarlo in bellezza. Così sui social il painista, che solo lo scorso mese aveva rivelato di avere un mieloma, informa i fan che sta lavorando a una composizione ispirata proprio a quanto sta vivendo. “Appena ricevuta la diagnosi di Mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach. Ebbene, da Mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza!” spiega l’artista a corredo dello scatto, spiegando di avere iniziato a scrivere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo schermo del pc aperto su un nuovo spartito e sul fondo della stanza le flebo.anche durante lanon ha alcuna intenzione di abbandonare la musica. Anzi, proprio grazie alle sette note prova a esorcizzare il dolore e a trasformarlo in bellezza. Così sui social il painista, che solo lo scorso mese aveva rivelato di avere un mieloma, informa i fan che sta lavorando a una composizione ispirata proprio a quanto sta vivendo. “Appena ricevuta la diagnosi di Mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach. Ebbene, da Mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza!” spiega l’artista a corredo dello scatto, spiegando di avere iniziato a scrivere un ...

