(Di lunedì 18 luglio 2022) DeBayern, l’olandese è alla Continassa. Le ultime sulla cessione della Juventus Sono le ultime ore di Dealla Juventus. Ieri sera il club bianconero ha accettato l’offerta del Bayerne in mattinata è arrivata a Torino Rafaela Pimenta per concludere l’operazione. Secondo Juventusnews24.com, Deè alla Continassa. Il difensore olandese potrebbe volare già nelle prossime ore in Germania per iniziare la nuova avventura in Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Calcio News 24

DeBayern, l'olandese è alla Continassa. Le ultime sulla cessione della Juventus Sono le ultime ore di Dealla Juventus. Ieri sera il club bianconero ha accettato l'offerta del Bayern Monaco e in mattinata è arrivata a Torino Rafaela Pimenta per concludere l'operazione. Secondo Juventusnews24.com, ...DeBayern, l'olandese è alla Continassa. Le ultime sulla cessione della Juventus Sono le ultime ore di Dealla Juventus. Ieri sera il club bianconero ha accettato l'offerta del Bayern Monaco e in mattinata è arrivata a Torino Rafaela Pimenta per concludere l'operazione. Secondo Juventusnews24.com, ... De Ligt svuota l'armadietto: a breve la partenza per Monaco Sono le ultime ore di De Ligt alla Juventus. Ieri sera il club bianconero ha accettato l’offerta del Bayern Monaco e in mattinata è arrivata a Torino Rafaela Pimenta per concludere l’operazione.