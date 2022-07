Crisi governo, l’appello al ‘whatever it takes’ di Draghi (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Arriva dall’Italia, da una parte delle forze politiche, e arriva soprattutto dalla comunità internazionale e dall’establishment economico-finanziario. l’appello al premier Mario Draghi perché resti al suo posto a Palazzo Chigi, alla guida del governo italiano, sta diventando con il passare delle ore una richiesta pressante, quasi come se a quella richiesta possa esserci una sola risposta, dovuta. Da presidente della Bce Draghi pronunciava dieci anni fa, era il 26 luglio 2026, le tre parole che segnarono la chiave per uscire da una delle peggiori Crisi che l’Europa avesse mai vissuto: “whatever it takes”. “Tutto quello che sarà necessario”, in italiano, era una dichiarazione di guerra a ogni forma di speculazione scandita a difesa dell’Euro e accompagnata da una seconda affermazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Arriva dall’Italia, da una parte delle forze politiche, e arriva soprattutto dalla comunità internazionale e dall’establishment economico-finanziario.al premier Marioperché resti al suo posto a Palazzo Chigi, alla guida delitaliano, sta diventando con il passare delle ore una richiesta pressante, quasi come se a quella richiesta possa esserci una sola risposta, dovuta. Da presidente della Bcepronunciava dieci anni fa, era il 26 luglio 2026, le tre parole che segnarono la chiave per uscire da una delle peggioriche l’Europa avesse mai vissuto: “whatever it takes”. “Tutto quello che sarà necessario”, in italiano, era una dichiarazione di guerra a ogni forma di speculazione scandita a difesa dell’Euro e accompagnata da una seconda affermazione ...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - SAntiogu : CRISI DI GOVERNO: OGGI O TRA 6 MESI NON CAMBIA NULLA - NICOLACATAR : @aldotorchiaro @gmultatuli @GiuseppeConteIT Sergio Fabbrini: ' La crisi e le motivazioni, a chi giova la messa in d… -