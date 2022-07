Bari: malore in casa, morta 34enne. Aveva in braccio la figlia di 24 giorni La neonata ricoverata al policlinico (Di lunedì 18 luglio 2022) La donna ha accusato un malore ed è caduta dalle scale, nell’appartamento a Bari Palese. Aveva in braccio la figlia di 24 giorni. La donna di 34 anni è morta durante il trasporto al policlinico dove, in osservazione, è ricoverata la neonata. L'articolo Bari: malore in casa, morta 34enne. Aveva in braccio la figlia di 24 giorni <small class="subtitle">La neonata ricoverata al policlinico</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 luglio 2022) La donna ha accusato uned è caduta dalle scale, nell’appartamento aPalese.inladi 24. La donna di 34 anni èdurante il trasporto aldove, in osservazione, èla. L'articoloininladi 24 Laal proviene da Noi Notizie..

