ATP Gstaad 2022, Federico Delbonis e Pedro Martinez approdano agli ottavi di finale (Di lunedì 18 luglio 2022) E' calato il sipario sulla giornata di incontri valida per il primo turno dell'ATP di Gstaad. Sulla terra rossa elvetica quattro i match in programma e i risultati meritano attenzione. In primis, si è confermata la grande affinità dell'argentino Federico Delbonis con questa superficie. Il mancino sudamericano (n.125 del mondo) si è imposto per 6-4 7-5 contro lo svedese Mikael Ymer (n.91 del ranking) e negli ottavi di finale se la vedrà con il vincente del confronto tra l'austriaco Dominic Thiem e il francese Hugo Gaston (n.59 del ranking). Un incontro molto interessante tra il campione degli US Open 2020 e il geniale transalpino. Successo nel derby spagnolo di Pedro Martinez (n.52 del ranking) contro Carlos Taberner (n.106 ATP): 6-4 6-3 per Martinez.

