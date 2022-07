Amici 21, Lorella Cuccarini “sistema” la sua pupilla Rosa Di Grazia: dove ballerà (Di lunedì 18 luglio 2022) Il debole di Lorella Cuccarini per la ballerina di Amici 20 Rosa Di Grazia non si è esaurito con la fine del programma. La show-girl e conduttrice, infatti, ha preso Rosa sotto la sua ala e l’ha farà lavorare in diversi spettacoli in uscita a settembre, nonché nel corpo di ballo dei concerti di Alessandra Amoroso. E proprio in uno di questi concerti, la Cuccarini era sotto il palco a tifare per Rosa, proprio come una sorta di “mamma chioccia”. Non solo, perché a quanto pare anche i social della Di Grazia verrebbero gestiti dal team di Lorella Cuccarini, che quest’anno è stata riconfermata come professoressa di Amici 22: non più di danza come due anni fa, ma di canto, proprio come ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 luglio 2022) Il debole diper la ballerina di20Dinon si è esaurito con la fine del programma. La show-girl e conduttrice, infatti, ha presosotto la sua ala e l’ha farà lavorare in diversi spettacoli in uscita a settembre, nonché nel corpo di ballo dei concerti di Alessandra Amoroso. E proprio in uno di questi concerti, laera sotto il palco a tifare per, proprio come una sorta di “mamma chioccia”. Non solo, perché a quanto pare anche i social della Diverrebbero gestiti dal team di, che quest’anno è stata riconfermata come professoressa di22: non più di danza come due anni fa, ma di canto, proprio come ...

ginaevra_ : @_guantodisfiga_ Lorella ha confermato lei stessa che rimarrà nel canto madò nemici news sta iniziando a rompere g… - graziellamase : Amici 20 - La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini ,la mia squadra ?????? @alehorsecavallo @RosaDiGrazia1 @Tancred_i… - zenzola96 : #amici22 mi fanno ridere quelli che sperano vada via Raimondo e ipotizzano sia sostituito da Lorella belli voi non… - anna_rattenni : RT @giammins: ma con quale coraggio spostano lorella dal canto al ballo quando i suoi alunni erano alex sissi e aisha ovvero il trio più so… - Lea_Sakura1 : @amicii_news lorella nel giornale di signorini ha detto che sarà ad amici nel canto quindi per me restano come lo s… -