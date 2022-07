WTA Losanna 2022: Martic supera Danilovic e conquista il titolo (Di domenica 17 luglio 2022) È Petra Martic la regina del WTA 250 di Losanna. Sulla terra rossa svizzera la croata (n.85 al mondo) batte nell’ultimo atto del torneo la serba Olga Danilovic (n.124 WTA) per 6-4 6-2 e alza il trofeo. Per la nativa di Spalato si tratta del secondo titolo in carriera. Pronti, via e Martic trova subito il break. Danilovic non ci sta e reagisce riagguantando subito la parità (2-2), ma poi, dopo aver annullato cinque palle break nel settimo gioco, è costretta a ricedere la battuta nel nono game (4-5). A questo punto la croata non trema nel suo turno di servizio e porta a casa il primo set per 6-4. Il secondo parziale inizia con equilibrio, poi, sul 2-2, la serba ha un grandissimo passaggio a vuoto e Martic trova il break a zero. Arrivata a questo punto, la numero 85 al ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) È Petrala regina del WTA 250 di. Sulla terra rossa svizzera la croata (n.85 al mondo) batte nell’ultimo atto del torneo la serba Olga(n.124 WTA) per 6-4 6-2 e alza il trofeo. Per la nativa di Spalato si tratta del secondoin carriera. Pronti, via etrova subito il break.non ci sta e reagisce riagguantando subito la parità (2-2), ma poi, dopo aver annullato cinque palle break nel settimo gioco, è costretta a ricedere la battuta nel nono game (4-5). A questo punto la croata non trema nel suo turno di servizio e porta a casa il primo set per 6-4. Il secondo parziale inizia con equilibrio, poi, sul 2-2, la serba ha un grandissimo passaggio a vuoto etrova il break a zero. Arrivata a questo punto, la numero 85 al ...

