Ultimo, domenica 17 luglio il concerto al Circo Massimo: strade chiuse e percorsi bus

Dopo il concerto dei Maneskin, tra non poche polemiche e discussioni degli esperti che hanno puntato il dito contro gli eventi e l'impennata dei contagi, a Roma oggi — domenica 17 luglio — sarà la volta di Ultimo, il giovane cantautore romano che si esibirà al Circo Massimo. Il conto alla rovescia si può attivare, l'attesa è quasi finita, ma non mancheranno i 'disagi' per i cittadini, tra strade chiuse e autobus che dovranno deviare il loro percorso di sempre.

View this post on Instagram

A post shared by Ultimo (@Ultimopeterpan)

strade chiuse per il concerto di Ultimo già dal 14 luglio

