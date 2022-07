Ultime Notizie – Strage Uvalde, “quasi 400 agenti in scuola ma errori e decisioni sbagliate” (Di domenica 17 luglio 2022) quasi 400 agenti delle forze dell’ordine locali, statali e federali sono accorsi nella scuola elementare di Uvalde in Texas per la sparatoria costata la vita a 21 persone il 24 maggio scorso. Ma l’azione esitante della polizia è stata contrassegnata da “errori sistemici e decisioni eclatanti sbagliate”. E’ quanto emerge dal rapporto investigativo della Texas House, riportato dai media Usa. Un giovane armato di 18 anni ha ucciso 19 bambini e due insegnanti nella cittadina. L’aggressore ha sparato a bambini e insegnanti con un fucile d’assalto. La polizia è stata pesantemente criticata per il suo intervento. Dopo il fatto, ha ripetutamente cambiato le sue dichiarazioni sul corso degli eventi. Alla fine si è scoperto che la polizia ha sopraffatto l’autore solo circa 75 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022)400delle forze dell’ordine locali, statali e federali sono accorsi nellaelementare diin Texas per la sparatoria costata la vita a 21 persone il 24 maggio scorso. Ma l’azione esitante della polizia è stata contrassegnata da “sistemici eeclatanti”. E’ quanto emerge dal rapporto investigativo della Texas House, riportato dai media Usa. Un giovane armato di 18 anni ha ucciso 19 bambini e due insegnanti nella cittadina. L’aggressore ha sparato a bambini e insegnanti con un fucile d’assalto. La polizia è stata pesantemente criticata per il suo intervento. Dopo il fatto, ha ripetutamente cambiato le sue dichiarazioni sul corso degli eventi. Alla fine si è scoperto che la polizia ha sopraffatto l’autore solo circa 75 ...

