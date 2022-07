Ultime Notizie – Crisi governo, ‘duello’ social Crosetto-Bonaccini su appello sindaci (Di domenica 17 luglio 2022) Giorgia Meloni critica i sindaci che stanno firmando l’appello a Draghi a restare a palazzo Chigi. Per la leader di Fratelli d’Italia “i primi cittadini usano, senza pudore, le istituzioni come sezioni di partito”. Parole che scatenano una sfilza di reazioni, tra cui quella del dem Marcucci che accusa Meloni di “analfabetismo istituzionale”. Interviene anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Quindi secondo la Meloni centinaia di sindaci (in realtà crescono di ora in ora) che stanno firmando appello per chiedere a Mario Draghi di restare sono tutti burattini? E i civici che firmano a chi risponderebbero? Semplicemente surreale”, scrive il governatore su Twitter. La replica social arriva dall’ex deputato Guido Crosetto. Giorgia Meloni, scrive il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Giorgia Meloni critica iche stanno firmando l’a Draghi a restare a palazzo Chigi. Per la leader di Fratelli d’Italia “i primi cittadini usano, senza pudore, le istituzioni come sezioni di partito”. Parole che scatenano una sfilza di reazioni, tra cui quella del dem Marcucci che accusa Meloni di “analfabetismo istituzionale”. Interviene anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano: “Quindi secondo la Meloni centinaia di(in realtà crescono di ora in ora) che stanno firmandoper chiedere a Mario Draghi di restare sono tutti burattini? E i civici che firmano a chi risponderebbero? Semplicemente surreale”, scrive il governatore su Twitter. La replicaarriva dall’ex deputato Guido. Giorgia Meloni, scrive il ...

