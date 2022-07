Turcato: “Pau Torres meglio di Bremer” (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo Enrico Turcato di Opta, Pau Torres potrebbe essere un innesto migliore di Bremer per la Juventus in difesa Matthjis De Ligt continua a catalizzare l’attenzione del mercato europeo. Il suo trasferimento al Bayern Monaco è alimentato dalle varie dichiarazioni sia da parte dei dirigenti dei bavaresi, sia da quelle dell’entourage della Vecchia Signora. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo Enricodi Opta, Paupotrebbe essere un innesto migliore diper la Juventus in difesa Matthjis De Ligt continua a catalizzare l’attenzione del mercato europeo. Il suo trasferimento al Bayern Monaco è alimentato dalle varie dichiarazioni sia da parte dei dirigenti dei bavaresi, sia da quelle dell’entourage della Vecchia Signora. Il L'articolo

Pubblicità

pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Turcato (Opta): 'Per la Juventus di Allegri attuale molto ma molto meglio Pau Torres di Bremer' - infoitsport : Turcato (Opta): 'Per la Juventus di Allegri attuale molto ma molto meglio Pau Torres di Bremer' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Turcato (Opta): 'Per la Juventus di Allegri attuale molto ma molto meglio Pau Torres di Bremer' - TUTTOJUVE_COM : Turcato (Opta): 'Per la Juventus di Allegri attuale molto ma molto meglio Pau Torres di Bremer' -

Turcato: "Pau Torres meglio di Bremer" DailyNews 24 Turcato (Opta): "Per la Juventus di Allegri attuale molto ma molto meglio Pau Torres di Bremer" "Opinione personale e quindi opinabile. Per la Juventus di Allegri attuale molto (ma molto) meglio Pau Torres di Bremer. Intendo a livello tecnico e tattico, per caratteristiche e non sul ... "Opinione personale e quindi opinabile. Per la Juventus di Allegri attuale molto (ma molto) meglio Pau Torres di Bremer. Intendo a livello tecnico e tattico, per caratteristiche e non sul ...