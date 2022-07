Simona Ventura | “La regia? La mia seconda vita Ora lavoro a un progetto su Pannella”

(Di domenica 17 luglio 2022) Al Bct, Festival del Cinema e della Televisione in programma a Benevento dal 12 al 17 luglio,ripercorre le tappe delle sua carriera. Unain televisione, dai primi passi come giornalista sportiva nei primi anni '90 alla conduzione di programmi diventati cult: Mai dire Gol con la Gialappa's, Quelli che il calcio, L'Isola dei famosi, X-Factor. Se li è cuciti addosso negli anni contribuendo a ridefinire il ruolo della conduttrice televisiva, facendo in molti casi da pioniera e parando i colpi anche di una edizione tormentata del Festival di Sanremo, quella del 2014. Oggicontinua a "lanciare il cuore oltre l'ostacolo" e guarda anche al cinema; ospite del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, si racconta così. Gli …

ospite del BCT "Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento si racconta a noi di SuperGuidaTv per parlare della prossima stagione di Citofonare Rai2, programma che conduce. La showgirl: «Una lunga pausa per non perdermi l'educazione dei figli. Ho sempre avuto anche un piano b. E sposerò Giovanni»