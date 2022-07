Sampdoria, idea per l’attacco: fantasista della Juve nel mirino (Di domenica 17 luglio 2022) La Sampdoria non ha rubato l’occhio in questa sessione di mercato, ma la fiducia dei tifosi è riposta nel lavoro di mister Giampaolo, che con un anno in più di panchina avrà modo di perfezionare i meccanismi del suo 4-3-1-2. Non manca comunque la volontà di intervenire sulla rosa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i blucerchiati avrebbero messo gli occhi su Marko Pjaca, il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno. Pjaca Sampdoria Juventus L’intento della Samp sarebbe quello di prelevarlo gratis con la formula del prestito secco, ma prima il calciatore dovrebbe firmare il prolungamento di contratto con i bianconeri. L’alternativa, qualora il croato andasse a scadenza, sarebbe quella di tesserarlo a parametro zero nel mercato di gennaio per poi aggregarlo alla rosa ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 luglio 2022) Lanon ha rubato l’occhio in questa sessione di mercato, ma la fiducia dei tifosi è riposta nel lavoro di mister Giampaolo, che con un anno in più di panchina avrà modo di perfezionare i meccanismi del suo 4-3-1-2. Non manca comunque la volontà di intervenire sulla rosa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i blucerchiati avrebbero messo gli occhi su Marko Pjaca, il cui contratto con lantus scadrà il prossimo 30 giugno. Pjacantus L’intentoSamp sarebbe quello di prelevarlo gratis con la formula del prestito secco, ma prima il calciatore dovrebbe firmare il prolungamento di contratto con i bianconeri. L’alternativa, qualora il croato andasse a scadenza, sarebbe quella di tesserarlo a parametro zero nel mercato di gennaio per poi aggregarlo alla rosa ...

