Quindicesima tappa Tour de France 2022 | Philipsen vince a Carcasonne Vingegaard resta in giallo

(Di domenica 17 luglio 2022) Il belga Jasperha vinto lade, la Rode-di 202,5 km, precedendo in volata Van Aert e Pedersen.in maglia gialla il danesede: cosa è accaduto? Dopo 10 km scappano via Politt, Honore’ e Van Aert. La loro fuga dura 40 km. Van Aert viene ripreso dal grupp, cosi come gli altri battistrada 25 km più tardi. La gara inizia a scaldarsi e in cima alla salita si staccano isi Thomas e Gouceard, il cui vantaggio rimane sui 30 secondi a 10 km dalla fine. A 2 km dal traguardo, Thomas lascia il suo connazionale e prova a ...