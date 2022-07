Medagliere World Games 2022 | Italia quarta con 11 ori e prima per numero di podi 45

(Di domenica 17 luglio 2022) Da giovedì 7 a domenica 17 luglioa Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti, si terrà l’11ma edizione dei: saranno in programma gare in 44 sport ufficiali per un totale di 223 eventi (uno assegnato ex aequo) esclusi dal programma dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.# Paese O A B T. 1 Germania 23 6 14 43 2 USA 13 15 7 35 3 Ucraina 13 11 15 39 411 22 12 45 5 Ungheria 11 7 7 25 6 Giappone 10 10 12 32 7 Belgio 10 1 4 15 8 Colombia 9 9 4 22 9 Cina 9 4 1 14 10 Francia 8 11 14 33 11 Israele 7 2 4 13 12 Canada 5 4 5 14 13 Messico 5 2 4 11 14 Spagna 4 5 5 14 15 Svizzera 4 4 3 11 16 Danimarca 4 3 2 9 17 Svezia 3 6 3 12 18 Polonia 3 5 5 13 19 Gran ...

Pubblicità

Sevenpress : ARCO World Games: Italia prima nel medagliere con 2 ori e 1 bronzo - GiornaleLORA : ARCO World Games: Italia prima nel medagliere con 2 ori e 1 bronzo - ematr_86 : World Games, aggiornato medagliere: dai che si vince anche il medagliere di Birmingham2022, Alabama, USA @Coninews - OA_Sport : Risale una posizione l'Italia dopo le finali della notte - zazoomblog : Medagliere World Games 2022: Italia quinta con otto ori e trentasei podi - #Medagliere #World #Games #2022:… -

... conquistando il suo secondo titolo nelTour. Tomo Medved, vice primo ministro della Croazia, ...: Giappone e Canada in testa Il Canada raggiunge il Giappone in testa al, ma ...16:07 DUATHLON - Dopo il primo giro della frazione di ciclismo, in testa alla gara femminile sono rimaste in sei. Al comando sempre la giapponese Ai Ueda. 16:05 WEELCHAIR RUGBY - Nel torneo misto è in ...Si sono conclusi con il Lead i World Games 2022 per quanto riguarda l'arrampicata sportiva. Non sono mancate le emozioni nella terza ed ultima giornata di competizioni, una nuova occasione per assegn ...Dopo l’oro nel ricurvo di Chiara Rebagliati e il bronzo di Marco Morello, arriva dall’arco nudo la terza medaglia ai World Games per l’Italia: Cinzia Noziglia bissa il successo del 2017 e vince di nuo ...