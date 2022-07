Pubblicità

Adnkronos : #Marmolada, nuovo distacco sul ghiacciaio: crepaccio di 200 metri. #ultimora - repubblica : Marmolada, nuovo distacco di ghiaccio: 'Un forte boato, poi si è aperto un crepaccio di 200 metri' - Corriere : Marmolada, nuovo distacco di ghiaccio. «Forte boato, poi un crepaccio di circa 200 metri» - lacittanews : Nuovo distacco sul ghiacciaio della Marmolada: sul luogo, è stato condotto un sopralluogo aereo che ha portato alla… - tribuna_treviso : L'elicottero della provincia di Trento mostra il nuovo crepaccio che si è aperto sul ghiacciaio della Marmolada. L'… -

dopo la tragedia 18 luglio 2022 07:31 Sullauncrepaccio di 200 metri - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...Trento, 17 luglio 2022 Le immagini del crepaccio di 200 metri che si è aperto sul ghiacciaio della. Le immagini aeree sono state postate sui social dalla Provincia autonoma di Trento. / Fb Provincia autonoma Trento(LaPresse) A lanciare l'allarme il gestore del rifugio, testimone oculare dell'ennesimo crollo in Marmolada. L'area è interdetta agli escursionisti da domenica 3 luglio quando ...In Marmolada si è aperto un nuovo crepaccio di larghezza di circa 200 metri per uno spessore tra i 25 ed i 35 metri ...