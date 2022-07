“La potenza femminista” | in un libro le battaglie delle donne nel mondo a partire dall’Argentina | “Gli Usa dimostrano che la conquista dei diritti non è definitiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) “Il corpoè ancora considerato un terreno dare. Ce lo ricorda quello che sta succedendo negli Stati Uniti dove una reazione conservatrice si è organizzata per frenare il femminismo”. A parlare al Ilfattoquotidiano.it è Veronica Gago, ricercatrice, docente presso l’Università di Buenos Aires e unavoci più importanti del femminismo internazionale. Gago è unaprotagoniste del collettivo Ni Una Menos, movimento contro il femminicidio e la violenza sullenato nel 2015 in Argentina. NelLa(pp. 336, 18 euro), tradotto e pubblicato in Italia nel 2022 dalla casa editrice indipendente Le Capovolte, analizza teorie e pratiche femministe, e la genesi dei movimenti di protesta nati ...