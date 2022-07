Infortunio Jacobs, come sta il campione olimpico e tempi di recupero: ci sarà agli Europei ad agosto? (Di domenica 17 luglio 2022) Marcell Jacobs deve ancora fare i conti con la fragilità del suo fisico: dopo le batterie non brillanti, l’ennesimo Infortunio ha impedito al campione olimpico in carica di disputare semifinali, e quindi l’eventuale finale, ai Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. “Contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra”, la diagnosi di Andrea Billi, medico della FIDAL; nessuna lesione, quindi, ma il fortissimo rischio di compromettere definitivamente un 2022 fin qui quasi da buttare, a parte il titolo Europei indoor sui 60 metri. Sì perché Jacobs è stato spesso fermato dagli infortuni, ma trovando comunque risultati importanti. Per questo, l’obiettivo dichiarato anche da coach Camossi è quello di prepararsi al meglio per il secondo appuntamento di ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Marcelldeve ancora fare i conti con la fragilità del suo fisico: dopo le batterie non brillanti, l’ennesimoha impedito alin carica di disputare semifinali, e quindi l’eventuale finale, ai Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. “Contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra”, la diagnosi di Andrea Billi, medico della FIDAL; nessuna lesione, quindi, ma il fortissimo rischio di compromettere definitivamente un 2022 fin qui quasi da buttare, a parte il titoloindoor sui 60 metri. Sì perchéè stato spesso fermato dinfortuni, ma trovando comunque risultati importanti. Per questo, l’obiettivo dichiarato anche da coach Camossi è quello di prepararsi al meglio per il secondo appuntamento di ...

