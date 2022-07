Giovanni Allevi e la melodia sul mieloma: “Mi assorbe giorno e notte” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Appena ricevuta la diagnosi di mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach. Ebbene, da mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza!”. Così Giovanni Allevi, in un nuovo post su Facebook. A giugno l’artista ha rivelato di avere questa malattia e di doversi curare “lontano dal palco”. Poi, a distanza di qualche giorno, sempre via social un post in cui ha annunciato l’inizio delle cure per combattere il tumore. “Il primo giorno di ricovero ho iniziato a scrivere un brano per Violoncello e Orchestra, ispirato da quella melodia – prosegue – Mi sono entusiasmato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Appena ricevuta la diagnosi di, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach. Ebbene, dascaturisce unaromantica di sorprendente bellezza!”. Così, in un nuovo post su Facebook. A giugno l’artista ha rivelato di avere questa malattia e di doversi curare “lontano dal palco”. Poi, a distanza di qualche, sempre via social un post in cui ha annunciato l’inizio delle cure per combattere il tumore. “Il primodi ricovero ho iniziato a scrivere un brano per Violoncello e Orchestra, ispirato da quella– prosegue – Mi sono entusiasmato ...

