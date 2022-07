Crisi governo, Renzi: “Lotteremo anche nei minuti di recupero” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo provarci e crederci fino all’ultimo. anche nei minuti di recupero. La partita non è semplice, ma è in mano a Draghi. Deve decidere se venire in Parlamento e comunicare all’Italia cosa vuole ancora fare o mollare. Credo però che Draghi abbia un senso delle istituzioni straordinario e quindi c’è ancora margine perché resti”. Queste le parole di Matteo Renzi, intervenuto in diretta su Radio Leopolda durante lo speciale ‘Avanti con Draghi’. “La petizione ha raggiunto quasi 70 mila firme di persone che non vogliono le dimissioni di Draghi. Dobbiamo arrivare a 100 mila entro mercoledì. Ma se dovremo andare alle elezioni ci andremo con l’orgoglio di chi ha portato Draghi a palazzo Chigi e mandato a casa Conte”, ha concluso Renzi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo provarci e crederci fino all’ultimo.neidi. La partita non è semplice, ma è in mano a Draghi. Deve decidere se venire in Parlamento e comunicare all’Italia cosa vuole ancora fare o mollare. Credo però che Draghi abbia un senso delle istituzioni straordinario e quindi c’è ancora margine perché resti”. Queste le parole di Matteo, intervenuto in diretta su Radio Leopolda durante lo speciale ‘Avanti con Draghi’. “La petizione ha raggiunto quasi 70 mila firme di persone che non vogliono le dimissioni di Draghi. Dobbiamo arrivare a 100 mila entro mercoledì. Ma se dovremo andare alle elezioni ci andremo con l’orgoglio di chi ha portato Draghi a palazzo Chigi e mandato a casa Conte”, ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - MarioRigoni2 : RT @Agricolturabio1: Pensiero della notte siamo in mano ai #pazzi. #Putin mette in ginocchio il mondo per la sua #mania di grandezza. Mol… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Crisi di governo. Esodo dei parlamentari - con poltrona al seguito - dal M5s ... ma Conte acquista consensi tra… -