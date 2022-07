Crisi di governo: Conte chiede chiarezza sulle proposte del M5S (Di domenica 17 luglio 2022) Continua la Crisi di governo scatenata dall’ex premier Giuseppe Conte. Durante un discorso, Conte ha chiesto chiarezza sulle proposte del M5S. Ha poi affermato che il NO del Movimento non era un NO alla fiducia di Draghi, ma una reazione alle umiliazioni subite. Intanto, sindaci, governatori, USA e UE chiedono a Draghi di restare premier. Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 luglio 2022) Continua ladiscatenata dall’ex premier Giuseppe. Durante un discorso,ha chiestodel M5S. Ha poi affermato che il NO del Movimento non era un NO alla fiducia di Draghi, ma una reazione alle umiliazioni subite. Intanto, sindaci, governatori, USA e UE chiedono a Draghi di restare premier.

