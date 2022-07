Covid in Lombardia | 8 971 nuovi casi A Bergamo +876 positivi

Pubblicità

Pavolone : RT @DanielaZini1: VERGOGNO È CHE LA PRIMA UDIENZA DELLA CAUSA CIVILE INTENTATA DA 500 FAMIGLIE DI MORTI COVID CONTRO GOVERNO CONTE, MINISTE… - TuttoSuMilano : Covid in Lombardia, oggi 8.971 nuovi casi e 27 morti, 2.720 contagi a #Milano: bollettino del 17 luglio - tg2000it : RT @TV2000it: #Covid il bollettino di oggi #17luglio 67.817 nuovi casi e 79 morti Positività al 22,8% Ricoveri + 142 Terapie intensive -… - rpinci : RT @TV2000it: #Covid il bollettino di oggi #17luglio 67.817 nuovi casi e 79 morti Positività al 22,8% Ricoveri + 142 Terapie intensive -… - TV2000it : #Covid il bollettino di oggi #17luglio 67.817 nuovi casi e 79 morti Positività al 22,8% Ricoveri + 142 Terapie in… -

... DATI 18 LUGLIO: RALLENTANO LE QUARTE DOSI E in attesa del nuovo bollettino coronavirus della regione, torniamo a parlare delle quarte dosi di vaccino anti, dopo l'approvazione dell'...... quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 67.817 su 297.754 tamponi antiprocessati fra antigenici rapidi e molecolari. Bollettino coronavirus, dati 18 luglio/ - 2 in T. ...Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 luglio: il nuovo aggiornamento sull'andamento del covid in Italia, ecco tutti gli ultimi dati di oggi ...Anziani nel mirino. Dopo i mesi più duri di restrizioni anti-Covid, quando le parole d’ordine erano «distanziamento» e «zero contatti», sono tornate ...