Classifica MX2 | Mondiale Motocross 2022 | Vialle a -8 da Geerts Adamo 7°

Pubblicità

Tom Vialle firma il GP d'Indonesia per quanto riguarda il Mondialeed allunga nellagenerale alla vigilia della pausa estiva. Domenica perfetta per il portacolori di KTM, nuovo leader dellagenerale con 4 lunghezze di vantaggio su Jago ...Dopo una serie consecutiva di eventi tra Spagna, Francia e Germania, il Mondialesi sposta in Indonesia per la dodicesima prova del Mondiale. Sarà un appuntamento tutto da ...vetta alla..CLASSIFICA MONDIALE MX2 2022 1 93 Geerts, Jago BEL YAM 543 2 28 Vialle, Tom FRA KTM 535 3 516 Laengenfelder, S. GER GAS 437 4 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 390 5 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 358 6 198 Benista ...Thibault Benistant centra la terza vittoria di manche stagione e si impone in gara-1 del Gran Premio di Repubblica Ceca 2022, valido come tredicesimo round dell'anno per quanto riguarda il Mondiale Mo ...