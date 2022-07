Calciomercato Serie A LIVE: Allegri punta ancora su Morata, doppio colpo Lecce, Petagna ad un passo dal Monza (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 17 LUGLIO Il Monza si avvicina a Petagna, è stato raggiunto l’accordo con il Napoli (CLICCA QUI)Allegri ha deciso, rivuole Morata per completare l’attacco bianconero (CLICCA QUI)Calciomercato Lecce, doppio colpo dalla Samp: ecco Falcone e Askildsen (CLICCA QUI)Ora o ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 17 LUGLIO Ilsi avvicina a, è stato raggiunto l’accordo con il Napoli (CLICCA QUI)ha deciso, rivuoleper completare l’attacco bianconero (CLICCA QUI)dalla Samp: ecco Falcone e Askildsen (CLICCA QUI)Ora o ...

