Beach volley, Europeo U20 2022 Izmir. Cicola/Daniese: un settimo posto che vale! Hanni/Armellini noni! (Di domenica 17 luglio 2022) Un settimo (ma di fatto è un quinto) e un nono posto, al di là dell’andamento delle finali di consolazione in programma oggi che serviranno per definire il contingente Europeo ai Mondiali under 21. L’Italia lascia l’Europeo Under 20 senza podi ma con la consapevolezza che il vivaio azzurro è in linea con quelli più importanti a livello continentale. Tra le ragazze brave Giulia Dainese e Luna Cicola a sfiorare l’accesso alla top4 al termine di un torneo molto positivo che ha visto la coppia italiana, che si è formata di fatto quest’anno, vincere il girone eliminatorio e superare in carrozza il primo turno ad eliminazione diretta (ottavi di finale). Nei quarti alle azzurre è venuta meno un po’ di energia a causa degli impegni ravvicinati dei giorni precedenti e ce ne sarebbe stata bisogno di tanta per ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Un(ma di fatto è un quinto) e un nono, al di là dell’andamento delle finali di consolazione in programma oggi che serviranno per definire il contingenteai Mondiali under 21. L’Italia lascia l’Under 20 senza podi ma con la consapevolezza che il vivaio azzurro è in linea con quelli più importanti a livello continentale. Tra le ragazze brave Giulia Dainese e Lunaa sfiorare l’accesso alla top4 al termine di un torneo molto positivo che ha visto la coppia italiana, che si è formata di fatto quest’anno, vincere il girone eliminatorio e superare in carrozza il primo turno ad eliminazione diretta (ottavi di finale). Nei quarti alle azzurre è venuta meno un po’ di energia a causa degli impegni ravvicinati dei giorni precedenti e ce ne sarebbe stata bisogno di tanta per ...

