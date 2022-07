Un posto al sole, trama 18 luglio 2022: l'ira di Lara (Di sabato 16 luglio 2022) Lara Martinelli sarà fuori di sé ad Un posto al sole, come rivelano le anticipazioni di lunedì 18 luglio 2022. La donna, che ha abortito e sta facendo credere a tutti di essere ancora incinta, ha iniziato ad insospettirsi per l'assenza prolungata di Roberto e l'ha cercato dappertutto. L'imprenditore, in realtà, non ha resistito alla lontananza da Marina e ha deciso di raggiungerla a Procida dove le ha dichiarato tutto il suo amore. I due ex coniugi non hanno resistito alla passione e sono finiti l'uno tra le braccia dell'altra, ma la Martinelli ha capito che Ferri fosse corso dalla rivale e li ha raggiunti sull'isola dove ha constatato con i propri occhi che i due stessero insieme, innamorati e felici. La donna tornerà a Napoli, dopo il breve viaggio a Procida, e sarà fuori di sé. ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 16 luglio 2022)Martinelli sarà fuori di sé ad Unal, come rivelano le anticipazioni di lunedì 18. La donna, che ha abortito e sta facendo credere a tutti di essere ancora incinta, ha iniziato ad insospettirsi per l'assenza prolungata di Roberto e l'ha cercato dappertutto. L'imprenditore, in realtà, non ha resistito alla lontananza da Marina e ha deciso di raggiungerla a Procida dove le ha dichiarato tutto il suo amore. I due ex coniugi non hanno resistito alla passione e sono finiti l'uno tra le braccia dell'altra, ma la Martinelli ha capito che Ferri fosse corso dalla rivale e li ha raggiunti sull'isola dove ha constatato con i propri occhi che i due stessero insieme, innamorati e felici. La donna tornerà a Napoli, dopo il breve viaggio a Procida, e sarà fuori di sé. ...

Pubblicità

ThomasMestre : @MarcoElliottOUT @NonEvoluto Appunto, la sua contestazione la conosciamo tutti, poi si raggiunge un posto al sole aziendale - fiordiloto65 : @Io41881712 Si si. Non c'è bisogno di un esperto di piercing per metterlo sotto pelle....... Te lo puoi ficcare da… - delyshinoda : Non ho menzionato ‘na cosetta: l’uomo mio deve guardare un posto al sole. - zazoomblog : Un Posto Al Sole anticipazioni: Ornella scopre la verità il matrimonio finisce in crisi - #Posto #anticipazioni:… - kiss2Yngi : questo posto questa casa tutta la mia infanzia racchiusa qui dentro l’odore dei fiori in giardino il profumo di… -