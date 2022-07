Traffico Roma del 16-07-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sull’autostradaFiumicinointenso con code per entrare sulla carreggiata esterna del raccordo anulare nulla da segnalare sul raccordo sul percorso Urbano della A24 e sulla tangenziale est in centro incidente in via Crescenzio code incrocio con via Virgilio risolti invece i disagi legati all’ incidente avvenuto su via Aurelia altezza Piazza San Giovanni Battista della Salle a Trastevere festa dei Noantri in pieno svolgimento la processione della Madonna de Noantri partita dalla chiesa di Sant’Agata in largo San Giovanni De matha l’arrivo alla Basilica di San crisogono in Piazza Sonnino passando per viale Trastevere via della Lungaretta Piazza San Francesco d’Assisi Piazza San Cosimato il termine previsto ...