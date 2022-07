Traffico Roma del 16-07-2022 ore 18:30 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia Cerco i cani sulla via Aurelia per incidente lunghe code altezza Piazza San Giovanni Battista della Salle a Trastevere torna l’appuntamento con la Festa di Noantri dalle 18:30 alle 20:30 in programma la processione della Madonna de Noantri con partenza dalla chiesa di Sant’Agata in largo San Giovanni De matha e arrivo alla Basilica di San crisogono in Piazza Sonnino passando per viale Trastevere via della Lungaretta Piazza San Francesco d’Assisi e Piazza San Cosimato Giada 17:30 deviazioni per 5 linee di bus in occasione poi del concerto di ultimo domani domenica 17 luglio al Circo Massimo già dalle 20 di questa sera sono previste chiusure su via del Circo Massimo Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole previste poi deviazioni per diverse linee del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia Cerco i cani sulla via Aurelia per incidente lunghe code altezza Piazza San Giovanni Battista della Salle a Trastevere torna l’appuntamento con la Festa di Noantri dalle 18:30 alle 20:30 in programma la processione della Madonna de Noantri con partenza dalla chiesa di Sant’Agata in largo San Giovanni De matha e arrivo alla Basilica di San crisogono in Piazza Sonnino passando per viale Trastevere via della Lungaretta Piazza San Francesco d’Assisi e Piazza San Cosimato Giada 17:30 deviazioni per 5 linee di bus in occasione poi del concerto di ultimo domani domenica 17 luglio al Circo Massimo già dalle 20 di questa sera sono previste chiusure su via del Circo Massimo Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole previste poi deviazioni per diverse linee del ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - Profilo3Marco : RT @rome_sea: La spiaggia piu bella di #Roma al momento si puo raggiungere in #Automobile generando #traffico o con una lento scambio di tr… - zeb39670469 : @liliaragnar Oggi ho saputo che anche in una località a nord di Roma presto bloccheranno il traffico: a causa del Jova party! - EliaOConnell : Aggiornamento: sto ancora in autostrada perché sono fatte a cazzo, il traffico è ovunque Menomale che ci fermiamo… - SiTro82 : RT @rome_sea: La spiaggia piu bella di #Roma al momento si puo raggiungere in #Automobile generando #traffico o con una lento scambio di tr… -