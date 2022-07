Roma, incendio all’Ospedale Spallanzani: black-out in tutta la struttura (Di sabato 16 luglio 2022) Roma. Un incendio improvviso all’interno dell’Ospedale Spallanzani: una notte a dir poco movimentata, con il fumo e le fiamme che hanno rischiato di generare una vera e propria tragedia. incendio all’Ospedale Spallanzani L’incendio si sarebbe sviluppato al piano terra, in prossimità del locale caldaie, per cause accidentali. Secondo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco sarebbe avvenuto una scarico del gruppo elettrogeno. La chiamata nella notte Prima il fumo ha iniziato a farvi evidente, poi le fiamme hanno iniziato a bruciare. Infine, il black out: per diversi minuti la struttura è rimasta senza corrente elettrica, con il rischio che i macchinari per i pazienti potessero non ripartire. La chiamata la centro emergenze è arrivata questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022). Unimprovviso all’interno dell’Ospedale: una notte a dir poco movimentata, con il fumo e le fiamme che hanno rischiato di generare una vera e propria tragedia.L’si sarebbe sviluppato al piano terra, in prossimità del locale caldaie, per cause accidentali. Secondo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco sarebbe avvenuto una scarico del gruppo elettrogeno. La chiamata nella notte Prima il fumo ha iniziato a farvi evidente, poi le fiamme hanno iniziato a bruciare. Infine, ilout: per diversi minuti laè rimasta senza corrente elettrica, con il rischio che i macchinari per i pazienti potessero non ripartire. La chiamata la centro emergenze è arrivata questa ...

