Pulci in casa, come eliminarle definitivamente con aspirapolvere e lavatrici (Di sabato 16 luglio 2022) Se si ha un animale in casa, si vive nella costante preoccupazione delle Pulci. Questi minuscoli parassiti infatti si nascondono, date le loro minuscole dimensioni che non superano i 6 mm, proprio tra i peli dei nostri amatissimi amici a quattro zampe. Inoltre, essendo insetti, ematologi si nutrono sia del loro che del nostro sangue. Anche noi umani, infatti, siamo soggetti alle punture di Pulci e molto spesso ci accorgiamo della loro presenza in casa proprio dalle minuscole bollicine da puntura che compaiono all’improvviso su caviglie o polpacci. Lì dove le Pulci, più spesso, mordono. Per quanto possiamo tenere pulita casa e animali, può comunque capitare di avere a che fare con un’infestazione di Pulci, calcolando che ne esistono oltre 2000 specie. Debellarle non è ... Leggi su dilei (Di sabato 16 luglio 2022) Se si ha un animale in, si vive nella costante preoccupazione delle. Questi minuscoli parassiti infatti si nascondono, date le loro minuscole dimensioni che non superano i 6 mm, proprio tra i peli dei nostri amatissimi amici a quattro zampe. Inoltre, essendo insetti, ematologi si nutrono sia del loro che del nostro sangue. Anche noi umani, infatti, siamo soggetti alle punture die molto spesso ci accorgiamo della loro presenza inproprio dalle minuscole bollicine da puntura che compaiono all’improvviso su caviglie o polpacci. Lì dove le, più spesso, mordono. Per quanto possiamo tenere pulitae animali, può comunque capitare di avere a che fare con un’infestazione di, calcolando che ne esistono oltre 2000 specie. Debellarle non è ...

