Mobile vs desktop: quali sono i trend di navigazione online nel 2022? (Di sabato 16 luglio 2022) Più volte, si è parlato, dell’accelerazione che la pandemia ha dato alla digitalizzazione in Italia, e come fosse aumentato il tempo di connessione degli utenti e l’uso che facevano di internet. Ma quali sono i trend di navigazione online a due anni di distanza? Mobile vs desktop, quali sono i trend? Secondo lo studio condotto da Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, sugli aggiornamenti di Google, i comportamenti degli utenti e le azioni SEO, a differenza di quanto era stato previsto dagli esperti di settore, oggi non abbiamo una predominanza della connessione da Mobile nei confronti di quella da desktop. Anzi, negli ultimi due anni ... Leggi su quifinanza (Di sabato 16 luglio 2022) Più volte, si è parlato, dell’accelerazione che la pandemia ha dato alla digitalizzazione in Italia, e come fosse aumentato il tempo di connessione degli utenti e l’uso che facevano di internet. Madia due anni di distanza?vs? Secondo lo studio condotto da Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità, sugli aggiornamenti di Google, i comportamenti degli utenti e le azioni SEO, a differenza di quanto era stato previsto dagli esperti di settore, oggi non abbiamo una predominanza della connessione danei confronti di quella da. Anzi, negli ultimi due anni ...

Pubblicità

Mi_an_art : Sito Web a 5 Pagine - Hosting con 10 Giga di spazio WEB, - Installazione di WordPress scalabile, - Tema responsivo… - VladVrince : App mobile da 0,99 £: Assolutamente no! App desktop da 99£: nessun problema ?? Libro da 100£: Assolutamente no! Co… - andrewsword2 : RT @Mi_an_art: Sito Web a 1 Pagina Hosting con 10 Giga di spazio WEB, Installazione di WordPress scalabile, Tema responsivo per desktop e… - rhouma_a : RT @HCLSoftware: La piattaforma Leader ' testing suite cloud-based' #applicationsecurity copre SAST, #DAST, IAST, 'SCA on web', 'mobile/d… - HCLSoftware : La piattaforma Leader ' testing suite cloud-based' #applicationsecurity copre SAST, #DAST, IAST, 'SCA on web', 'm… -