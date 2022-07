Meloni e Salvini, l’attacco di Elodie: “Quanta rabbia e cattiveria nel fascismo” (Di sabato 16 luglio 2022) Elodie è tra le pochissime cantanti che oltre a schierarsi contro il razzismo e l’omofobia, fa anche i nomi e i cognomi dei politici che non le piacciono (e non è cosa da poco). La cantante di Tribale nei mesi scorsi si è schierata accanto alla comunità LGBTQ ed ha attaccato pubblicamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Meloni? “Si esprime con cattiveria”. L’artista è tornata a parlare della leader di Fratelli d’Italia in un’intervista concessa a Peter Gomez a La Confessione. Secondo Elodie, la Meloni si esprime con troppo livore e cattiveria, soprattutto quando affronta temi come quello delle ‘lobby LGBTQ’ (si riferisce al discorso tenuto da Giorgia in Spagna durante il comizio del partito di ESTREMA destra Vox). “Non ha cose più importanti da fare, ... Leggi su biccy (Di sabato 16 luglio 2022)è tra le pochissime cantanti che oltre a schierarsi contro il razzismo e l’omofobia, fa anche i nomi e i cognomi dei politici che non le piacciono (e non è cosa da poco). La cantante di Tribale nei mesi scorsi si è schierata accanto alla comunità LGBTQ ed ha attaccato pubblicamente Matteoe Giorgia? “Si esprime con”. L’artista è tornata a parlare della leader di Fratelli d’Italia in un’intervista concessa a Peter Gomez a La Confessione. Secondo, lasi esprime con troppo livore e, soprattutto quando affronta temi come quello delle ‘lobby LGBTQ’ (si riferisce al discorso tenuto da Giorgia in Spagna durante il comizio del partito di ESTREMA destra Vox). “Non ha cose più importanti da fare, ...

