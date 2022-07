LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: 23 uomini in fuga, il gruppo non forza a 11? (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 15.51 Geshke passa per primo al gpm e rafforza la sua maglia a pois. 15.48 Manca solo un chilometro al gran premio della montagna della Cote de Grandieu, 15.46 Pedala in testa ai fuggitivi Thibaut Pinot: non brillantissima la sua Grande Boucle sin qua, condita anche da un po’ di sfortuna. 15.44 Mancano 60 chilometri all’arrivo: la Jumbo-Visma sta scortando Jonas Vingegaard con un’andatura blanda. 15.42 Una giornata che può rappresentare il rilancio per Daniel Martinez che ha fatto tantissima fatica finora in questo Tour, staccandosi su tutte le salite dai migliori. 15.40 Ricordiamo la composizione della testa della corsa: Michael Matthews (Bike Exchange), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Andreas Kron ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.51 Geshke passa per primo al gpm e rafla sua maglia a pois. 15.48 Manca solo un chilometro al gran premio della montagna della Cote de Grandieu, 15.46 Pedala in testa ai fuggitivi Thibaut Pinot: non brillantissima la sua Grande Boucle sin qua, condita anche da un po’ di sfortuna. 15.44 Mancano 60 chilometri all’arrivo: la Jumbo-Visma sta scortando Jonas Vingegaard con un’andatura blanda. 15.42 Una giornata che può rappresentare il rilancio per Daniel Martinez che ha fatto tantissima fatica finora in questo, staccandosi su tutte le salite dai migliori. 15.40 Ricordiamo la composizione della testa della corsa: Michael Matthews (Bike Exchange), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Andreas Kron ...

