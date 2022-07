Linciaggio continuo contro Conte e il Movimento. Ma la realtà è che sono state ignorate tutte le istanze dei 5 Stelle. Parla il deputato Fassina: “Misure come Reddito di cittadinanza, Superbonus e salario minimo meritavano più attenzione” (Di sabato 16 luglio 2022) Nessun capriccio del Movimento 5 Stelle, ma la richiesta di attenzione su temi che dovrebbero diventare prioritari nell’agenda politica, in particolare nell’area progressista. Dal Superbonus al salario minimo, passando per la tutela del Reddito di cittadinanza, che “è stato sottoposto a uno sfregio simbolico nel decreto Aiuti”. Stefano Fassina, deputato di Leu, chiede un cambio di passo al centrosinistra. “La crisi è sociale”, dice in questa intervista a La Notizia, “non è interna al Palazzo”. Per questo motivo invita a evitare “il Linciaggio” nei confronti di Giuseppe Conte. E bacchetta chi esclude l’alleanza con il Movimento 5 Stelle dopo la crisi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Nessun capriccio del, ma la richiesta disu temi che dovrebbero diventare prioritari nell’agenda politica, in particolare nell’area progressista. Dalal, passando per la tutela deldi, che “è stato sottoposto a uno sfregio simbolico nel decreto Aiuti”. Stefanodi Leu, chiede un cambio di passo al centrosinistra. “La crisi è sociale”, dice in questa intervista a La Notizia, “non è interna al Palazzo”. Per questo motivo invita a evitare “il” nei confronti di Giuseppe. E bacchetta chi esclude l’alleanza con ildopo la crisi di ...

