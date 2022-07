Ipf: Renzi, 'se fossi Di Maio mi occuperei più di Libia che di scissioni' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Se fossi ministro degli Esteri mi preoccuperei un po' meno delle scissioni e un po' più di quello che sta succedendo in Libia dove è cresciuta l'influenza turca e russa". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Iv. Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Seministro degli Esteri mi preun po' meno dellee un po' più di quello che sta succedendo indove è cresciuta l'influenza turca e russa". Così Matteoall'assemblea nazionale di Iv.

Pubblicità

dellorco85 : 'Fareste alleanza con Renzi?' Azzolina (ipf): 'non escludo e non confermo'. ?? Cose note ahimè, ma fa effetto sentirle. #inonda #La7 - Raffael13409174 : RT @dellorco85: 'Fareste alleanza con Renzi?' Azzolina (ipf): 'non escludo e non confermo'. ?? Cose note ahimè, ma fa effetto sentirle. #ino… - walterlana6 : RT @dellorco85: 'Fareste alleanza con Renzi?' Azzolina (ipf): 'non escludo e non confermo'. ?? Cose note ahimè, ma fa effetto sentirle. #ino… - francesco_colla : RT @dellorco85: 'Fareste alleanza con Renzi?' Azzolina (ipf): 'non escludo e non confermo'. ?? Cose note ahimè, ma fa effetto sentirle. #ino… - AntonioDiBari85 : RT @dellorco85: 'Fareste alleanza con Renzi?' Azzolina (ipf): 'non escludo e non confermo'. ?? Cose note ahimè, ma fa effetto sentirle. #ino… -